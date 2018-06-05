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Поль Погба: никто не может указывать мне, как играть
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба рассказал о критике в свой адрес.
"Я живу не ради других людей, не ради их мыслей и слов о том, что я хорошенький, лучший или совершенный. У каждого есть свое мнение, и я уважаю это. Играю в футбол, делаю то, что мне нравится. Мои родственники поддерживают меня. Они намного важнее для меня.
Я всегда был таким. То, чего я добился, я добился, оставаясь таким. Это мой стиль игры. Вы же не будете критиковать Месси за то, что он ходит по полю. Вы не можете указывать мне, как играть. Никто не может. Никто не может говорить мне, каким быть", - цитирует Погба France Football.
"Я живу не ради других людей, не ради их мыслей и слов о том, что я хорошенький, лучший или совершенный. У каждого есть свое мнение, и я уважаю это. Играю в футбол, делаю то, что мне нравится. Мои родственники поддерживают меня. Они намного важнее для меня.
Я всегда был таким. То, чего я добился, я добился, оставаясь таким. Это мой стиль игры. Вы же не будете критиковать Месси за то, что он ходит по полю. Вы не можете указывать мне, как играть. Никто не может. Никто не может говорить мне, каким быть", - цитирует Погба France Football.
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