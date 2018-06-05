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Фред успешно прошел медосмотр в "Манчестер Юнайтед"

Переход хавбека донецкого "Шахтера" Фреда в "Манчестер Юнайтед" практически завершен.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, бразилец успешно прошел медицинское обследование и готов подписать пятилетний контракт.

Трансфер 25-летнего Фреда обойдется манкунианцам примерно в 60 млн евро, а сам полузащитник будет получать в Манчестере 5 млн евро в год.
Теги: Фред Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:10
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№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 09:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Умеет Шахта найти талант, довести его до мирового уровня и продать за огромные деньги. Единственный в своем роде клуб на постсоветском пространстве
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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