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Агент Яя Туре: африканские шаманы не позволят Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Яя Туре считает, что "горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы никогда не выиграют Лигу чемпионов.

"Бог все видит. Как человек поступил с Яя, легендой клуба, которому под разными предлогами не давал возможности выйти на поле… Он настроил против себя всю Африку, африканские болельщики отвернулись от "Манчестер Сити". И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не дадут Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов. Это будет для Гвардиолы африканским проклятьем. Жизнь покажет, прав я или нет", — сказал Селюк.

Sport24
Теги: Гвардиола Селюк
Сегодня, 10:44
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№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:02) #
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Цитата: valerman40
Расслабься это Селюк серет на вентилятор, по питерской схеме. Котам в мешке ничего не грозит.

Негр огромной черной глыбой навис над селюком- Яя ты знаешь кто я? нееее, ни знаю. - Я потомственный шаман - видишь ? Что это? Зуб старой мудрой обезьяны. Госпади, сколько мне дней до смерти? 3 дня и три ночи от восхода африканской Луны. Скажи бледным что Африка не потерпит оскорблений- пиши на вентилятор. Селюк покосился на зуб мудрой обезьяны -- уже пишу..


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Проклятье демонов , господа. Черные тучи метают молнии.Всем писдец.

Расслабься это Селюк серет на вентилятор, по питерской схеме. Котам в мешке ничего не грозит.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:29) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Примат забавляется своими глупыми высказываниями, от обиды на жизнь.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 11:27) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
laughing
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:25) #
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  •  (0)

Проклятье демонов , господа. Черные тучи метают молнии.Всем писдец.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:17) #
  • -1
  •  (3)

glupez!!!!!!! kak je slojno priznat, chtp est lyudi luchshe ego v sostave! dlya drugoi komandi vozmojno bil bi xoroshim variantom, no ne v skorostnom manchestere! v uslovnom olimpike, evertone, leipzige, smog bi igrat zdorovo!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 11:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 11:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Парень, по моему, поехал...
Насколько я терпим, но меня он тоже вывел.
Расист в чистом виде.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 10:57) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
это называется разжигание. но его ж не посадят. он легенда.памятник.негры охуерели совсем


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 10:52) #
  • -2
  •  (4)

Яя, похоже, просто чёрный хохол.


https://www.youtube.com/watch?v=9UObfyo7ZOE


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот почитешь это окружение Туре и хочется сразу вступить в ку-клукс-клан.


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Пишу только о говносборной
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 10:48) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Биба и Боба два дoлбoeба.
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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