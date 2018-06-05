Агент Яя Туре: африканские шаманы не позволят Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Яя Туре считает, что "горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы никогда не выиграют Лигу чемпионов."Бог все видит. Как человек поступил с Яя, легендой клуба, которому под разными предлогами не давал возможности выйти на поле… Он настроил против себя всю Африку, африканские болельщики отвернулись от "Манчестер Сити". И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не дадут Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов. Это будет для Гвардиолы африканским проклятьем. Жизнь покажет, прав я или нет", — сказал Селюк.