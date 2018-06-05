"Бенфика" приобрела форварда сборной Чили

Нападающий мексиканского "Пумас" и сборной Чили Николас Кастильо перешел в "Бенфику".25-летний футболист подписал с "орлами" контракт на 5 лет.В 19 матчах чемпионата Мексики Кастильо забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.