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"Бенфика" приобрела форварда сборной Чили

Нападающий мексиканского "Пумас" и сборной Чили Николас Кастильо перешел в "Бенфику".

25-летний футболист подписал с "орлами" контракт на 5 лет.

В 19 матчах чемпионата Мексики Кастильо забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

Официальный сайт "Бенфики"
Теги: Бенфика
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