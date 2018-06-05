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Джердан Шакири интересен "Тоттенхэму" и "Саутгемптону"

Согласно данным Sky Sports, нападающий "Сток Сити" Джердан Шакири может продолжить карьеру в "Саутгемптоне" или "Тоттенхэме".

Сообщается, что оба клуба заинтересованы в трансфере 26-летнего футболиста, а также готовы выплатить сумму отступных, которая составляет 12 миллионов фунтов.
Теги: Шакири Тоттенхэм Саутгемптон
Сегодня, 11:33
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