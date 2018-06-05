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Агент Яя Туре: Гвардиолу нельзя назвать псом, потому что пес - доброе и хорошее животное

Дмитрий Селюк, агент Яя Туре, прокомментировал слова агента Мино Райолы, назвавшего Хосепа Гвардиолу "трусом и псом".

"Вы знаете, псом Гвардиолу нельзя называть. Потому что пес — это доброе и хорошее существо, друг человека. А Гвардиола по своему характеру враг человека. Кстати, для меня является странной позиция ФИФА, когда тренер показывает свои политические пристрастия миллиардной аудитории. Всегда был принцип — футбол вне политики. А Гвардиола хочет политику внести в футбол, что очень опасно.

И я считаю, что ФИФА обязана дисквалифицировать этого тренера за то, что он вносит политику в футбол. Хочешь заниматься политикой — иди в парламент Каталонии и добивайся того, что хочешь. Не надо из Манчестера за деньгами шейхов делать из себя героя. Это опять показывает никчемность этого человека. И его дешевый популизм", - сказал Селюк.

Sport 24
Теги: Селюк Гвардиола
Сегодня, 11:46
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(2)
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Работяга
Живо в душе бы вломил !

и в дУше, и в душЕ...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: imaginary (Сегодня, 12:06) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
а это не тот ли mудак, который разорался, что в России его освистали, так как тут одни расисты?
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 12:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Селюк как был ***ым так и остался.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Во достали черного расиста ! Саламыча на него нет !Живо в душе бы вломил !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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