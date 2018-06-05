Агент Яя Туре: Гвардиолу нельзя назвать псом, потому что пес - доброе и хорошее животное

Дмитрий Селюк, агент Яя Туре, прокомментировал слова агента Мино Райолы, назвавшего Хосепа Гвардиолу "трусом и псом"."Вы знаете, псом Гвардиолу нельзя называть. Потому что пес — это доброе и хорошее существо, друг человека. А Гвардиола по своему характеру враг человека. Кстати, для меня является странной позиция ФИФА, когда тренер показывает свои политические пристрастия миллиардной аудитории. Всегда был принцип — футбол вне политики. А Гвардиола хочет политику внести в футбол, что очень опасно.И я считаю, что ФИФА обязана дисквалифицировать этого тренера за то, что он вносит политику в футбол. Хочешь заниматься политикой — иди в парламент Каталонии и добивайся того, что хочешь. Не надо из Манчестера за деньгами шейхов делать из себя героя. Это опять показывает никчемность этого человека. И его дешевый популизм", - сказал Селюк.