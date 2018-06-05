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Дани Алвес этим летом может вернуться в "Севилью"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес может вернуться в "Севилью" этим летом.

По информации Football Espana, новый главный тренер парижан Томас Тухель в личной беседе сообщил бразильцу, что не рассчитывает на него в будущем сезоне.

Действующий контракт Алвеса с "ПСЖ" рассчитан до 2019 года.

Трансфер футболиста интересует "Севилью", в которой Алвес выступал раньше на протяжении 5 лет
Теги: Дани Алвес Севилья ПСЖ
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