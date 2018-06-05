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Бас Дост покинет "Спортинг"

Сразу несколько клубов претендуют на нападающего "Спортинга" Баса Доста, сообщает TodomercadoWEB

В их числе "Севилья", "Эвертон" и "Ньюкасл".

В контракте форварда есть пункт о выкупе прав на игрока за 60 миллионов евро, однако руководство португальского клуба готово рассмотреть и другие предложения, которые будут существенно ниже заявленной клаусулы.
Теги: Дост Бенфика
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