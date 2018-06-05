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Хосеп Гвардиола оставил обвинения Яя Туре в расизме без комментариев

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался отвечать бывшему полузащитнику английской команды Яя Туре, который накануне обвинил его в расизме.

"Я не буду комментировать слова Туре. Мне абсолютно нечего сказать о нем", — цитирует Гвардиолу Marca.
Теги: Гвардиола Туре
Сегодня, 15:27
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:09) #
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Красавчик ,грамотно ответил в отличии от Яя
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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