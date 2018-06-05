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Дмитрий Сенников: с Турцией сыграют те, кто выйдут на поле в стартовом матче с Саудовской Аравией (1)
"Милан" объявил о продлении контракта с Алессио Романьоли
"Милан" подписал новый контракт с защитником Алессио Романьоли.
Новое соглашение 23-летнего игрока с россонери рассчитано до 2022 года.
Романьоли перешёл в "Милан" из "Ромы" в 2015 году.
Новое соглашение 23-летнего игрока с россонери рассчитано до 2022 года.
Романьоли перешёл в "Милан" из "Ромы" в 2015 году.
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