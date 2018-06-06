Серхио Рико может перейти в "Арсенал"

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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Новый главный тренер лондонцев Унаи Эмери знаком с Рико по совместной работе в андалузском клубе.
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На 24-летнего испанца претендует "Арсенал". Канониры видят в нем замену Петру Чеху.
Новый главный тренер лондонцев Унаи Эмери знаком с Рико по совместной работе в андалузском клубе.
Marca
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