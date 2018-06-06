Серхио Рико может перейти в "Арсенал"

Голкипер "Севильи" Серхио Рико может продолжить карьеру в АПЛ.На 24-летнего испанца претендует "Арсенал". Канониры видят в нем замену Петру Чеху.Новый главный тренер лондонцев Унаи Эмери знаком с Рико по совместной работе в андалузском клубе.