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Хуан Итурбе перешел из "Ромы" в мексиканский "Пумас"

"Пумас" объявил о подписании вингера "Ромы" Хуана Мануэля Итурбе.

Подробности сделки пока не сообщаются.

В минувшем сезоне 25-летний парагваец на правах аренды выступал за "Тихуану", сыграв в 17 матчах во всех турнирах.

Официальный твиттер "Пумас"
Теги: Итурбе Пумас Рома
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