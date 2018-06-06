Хуан Итурбе перешел из "Ромы" в мексиканский "Пумас"

"Пумас" объявил о подписании вингера "Ромы" Хуана Мануэля Итурбе.Подробности сделки пока не сообщаются.В минувшем сезоне 25-летний парагваец на правах аренды выступал за "Тихуану", сыграв в 17 матчах во всех турнирах.