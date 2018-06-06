Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119548
Политика и события в стране и мире 4302
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 31
КБ-Гостевая 26687
Mузыка 5722
Зенит 104678
Отдых в Крыму. 192
Мировые трансферы 331

Новости партнеров

Хавбек "Ниццы" Жан-Микаэль Сери может перейти в "Челси"

Лондонский "Челси" ведет переговоры с полузащитником "Ниццы" Жаном-Микаэлем Сери, сообщает RTL France

Переговоры "синих" с 26-летним французом находятся в продвинутой стадии, при этом заинтересованность в игроке проявляет лично владелец "Челси" Роман Абрамович.

Трансфер Сери оценивается в 40 миллионов фунтов.
Теги: Челси Сери
Сегодня, 11:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.