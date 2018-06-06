Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119548
Политика и события в стране и мире 4302
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 31
КБ-Гостевая 26687
Mузыка 5722
Зенит 104678
Отдых в Крыму. 192
Мировые трансферы 331

Новости партнеров

Лучший бомбардир чемпионата Алжира перешел в "Витесс"

Голландский "Витесс" подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Алжира Усамой Дарфалу, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний футболист заключил соглашение на четыре года.

В минувшем сезоне Дарфалу в 27 матчах чемпионата Алжира забил 18 мячей. В 2016 году он стал чемпионом страны в составе "УСМ Алжир".
Теги: Витесс
Сегодня, 12:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.