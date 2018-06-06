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Хосе Антонио Рейес продолжит карьеру в клубе второго китайского дивизиона

Бывший игрок "Севильи", "Арсенала", "Атлетико" и "Реала" Хосе Антонио Рейес продолжит карьеру в Китае.

Как сообщает L’Equipe, 34-летний полузащитник договорился о трансфере в "Синьцзян Тянь-Шань", который выступает во втором дивизионе чемпионата Китая. Рейесу осталось получить визу для завершения перехода.

Последним клубом Рейеса была испанская "Кордоба", которую он покинул в качестве свободного агента.
Теги: Рейес
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