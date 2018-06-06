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Злоумышленники ограбили дом Пике и Шакиры

Особняк защитника "Барселоны" Жерара Пике и его жены Шакиры стал местом преступления.

Злоумышленники проникли в дом и вынесли оттуда драгоценности, часы и украшения. Никто не пострадал, грабители не нанесли дому никакого ущерба.

Родители Пике заявили в полицию, которая начала расследование.

В доме никого не было, поскольку Пике находится в расположении сборной Испании, а Шакира на гастролях в Германии.

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Теги: Пике
Сегодня, 13:51
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