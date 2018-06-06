Злоумышленники ограбили дом Пике и Шакиры

Особняк защитника "Барселоны" Жерара Пике и его жены Шакиры стал местом преступления.Злоумышленники проникли в дом и вынесли оттуда драгоценности, часы и украшения. Никто не пострадал, грабители не нанесли дому никакого ущерба.Родители Пике заявили в полицию, которая начала расследование.В доме никого не было, поскольку Пике находится в расположении сборной Испании, а Шакира на гастролях в Германии.