Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 32
Политика и события в стране и мире 4304
Ситуация на юго-востоке Украины 119549
КБ-Гостевая 26687
Mузыка 5722
Зенит 104678
Отдых в Крыму. 192
Мировые трансферы 331

Новости партнеров

СМИ: Фернандо Йерро входит в число кандидатов на пост главного тренера "Реала"

По информации As, бывший футболист "Реала" и сборной Испании Фернандо Йерро может стать новым главным тренером мадридского клуба.

"Королевский клуб" решил обратить внимание на кандидатов среди своих бывших игроков, и одним из главных претендентов на освободившуюся должность стал Йерро.

Йерро являлся помощником главного тренера "Реала" Карло Анчелотти в сезоне-2014/15.

В настоящее время специалист работает на посту спортивного директора Федерации футбола Испании.
Теги: Йерро Реал
Сегодня, 14:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.