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Гонсало Игуаин: надеюсь когда-нибудь поиграть в АПЛ, это лучшая лига в мире

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин прокомментировал информацию, что он может покинуть клуб этим летом.

"У меня действующий контракт с "Ювентусом". Я очень спокоен, мое сердце пока остается в Турине. АПЛ? Это самая лучшая лига в мире, и я хотел бы когда-нибудь поиграть в ней. Посмотрим как сложится будущее", - цитирует Игуаина ESPN.
Теги: Игуаин
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