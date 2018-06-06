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Раджа Наингголан: хотел дать своему отцу шанс, но он попросил денег и отвернулся от меня

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан рассказал о том, как ему тяжело жилось в детстве.

"Нас в семье было трое. Отец бросил нас, мать должна была выплачивать долги. Она зарабатывала 1300 евро, работая по 10 часов в день. Мы ели то же самое три раза в неделю. Могли месяц жить без электричества.

Когда я уехал в Италию, то через полгода хотел вернуться. Брат убедил меня остаться. В "Пескаре" я получал 1400 евро в месяц, отправлял маме 500 евро.

Четыре года назад ездил в Индонезию к отцу, хотел дать ему еще один шанс, я хотел простить его, но он попросил денег и отвернулся от меня", — цитирует Наингголана Football Italia.

Sport24
Сегодня, 22:46
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