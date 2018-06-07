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Дарио Срна заинтересовал "Интер"

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский "Интер" заинтересован в подписании контракта с Дарио Срной.

Ранее сообщалось о переговорах 36-летнего хорвата с другим итальянским клубом "Кальяри"
Теги: Срна Интер
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