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Патрик Виейра сегодня может возглавить "Ниццу"

По информации L’Equipe, сегодня Патрик Виейра даст ответ на предложение возглавить французскую "Ниццу".

В данное время 41-летний француз возглавляет "Нью-Йорк Сити"
Теги: Виейра Ницца
Сегодня, 10:05
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