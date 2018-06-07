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Жерар Деулофеу в ближайшее время перейдет в "Уотфорд"

Согласно данным Sky Sports, "Уотфорд" в ближайшее время выкупит у "Барселоны" полузащитника Жерара Деулофеу.

Последние полгода форвард провел в английской команде на правах аренды.

По соглашению сумма выкупа составляет 20 миллионов евро, однако каталонцы готовы будут продать игрока за 10 млн, так как через год истекает его контракт.
Теги: Уотфорд Барселона Деулофеу
Сегодня, 12:17
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