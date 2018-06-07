Жерар Деулофеу в ближайшее время перейдет в "Уотфорд"

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Давид Алаба: я остаюсь в Мюнхене (1)
Давид Алаба: я остаюсь в Мюнхене (1)
01:30
Футболистка сборной России - о мужской команде: люди сейчас прыгают с корабля и кричат: "мы тонем" (5)
Футболистка сборной России - о мужской команде: люди сейчас прыгают с корабля и кричат: "мы тонем" (5)
01:08
Илья Кутепов: жалко, что некоторые люди покинули "Спартак", но так сказать могу не про всех (5)
Илья Кутепов: жалко, что некоторые люди покинули "Спартак", но так сказать могу не про всех (5)
00:24
Валерий Газзаев: функциональное состояние сборной России на данный момент оставляет желать лучшего (3)
Валерий Газзаев: функциональное состояние сборной России на данный момент оставляет желать лучшего (3)
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Александр Емельяненко: кто критикует боксеров, футболистов? Их нет в рейтинге? Тогда они никто! (26)
Александр Емельяненко: кто критикует боксеров, футболистов? Их нет в рейтинге? Тогда они никто! (26)
Вчера, 23:50
Египет проиграл Бельгии в последнем матче перед ЧМ-2018 (6)
Египет проиграл Бельгии в последнем матче перед ЧМ-2018 (6)
Вчера, 23:25
УЕФА оштрафовал "Баварию", "Рому" и "Бешикташ"
УЕФА оштрафовал "Баварию", "Рому" и "Бешикташ"
Вчера, 22:46
Раджа Наингголан: хотел дать своему отцу шанс, но он попросил денег и отвернулся от меня
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Ансальди назвали придурком после его фото с женой в ванной (13)
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Вчера, 22:05
Нванкво Кану: в "Лестере" ждали, что Муса будет забивать столько же, сколько за ЦСКА (16)
Нванкво Кану: в "Лестере" ждали, что Муса будет забивать столько же, сколько за ЦСКА (16)
Вчера, 21:27
Капитан сборной Ирана: Россия - очень гостеприимная страна (1)
Капитан сборной Ирана: Россия - очень гостеприимная страна (1)
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Джанни Инфантино: Россия на 100 процентов готова к ЧМ-2018 (9)
Джанни Инфантино: Россия на 100 процентов готова к ЧМ-2018 (9)
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Израиль пожалуется в ФИФА на Палестину (2)
Израиль пожалуется в ФИФА на Палестину (2)
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Федор Щербаченко не будет сбривать усы в поддержку Черчесова (3)
Федор Щербаченко не будет сбривать усы в поддержку Черчесова (3)
Жерар Деулофеу в ближайшее время перейдет в "Уотфорд"
Согласно данным Sky Sports, "Уотфорд" в ближайшее время выкупит у "Барселоны" полузащитника Жерара Деулофеу.
Последние полгода форвард провел в английской команде на правах аренды.
По соглашению сумма выкупа составляет 20 миллионов евро, однако каталонцы готовы будут продать игрока за 10 млн, так как через год истекает его контракт.
Последние полгода форвард провел в английской команде на правах аренды.
По соглашению сумма выкупа составляет 20 миллионов евро, однако каталонцы готовы будут продать игрока за 10 млн, так как через год истекает его контракт.
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