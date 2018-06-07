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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Дэниел Дринкуотер покинет "Челси"
Лондонский "Челси" готов продать полузащитника Дэниела Дринкуотера, который был куплен у "Лестер Сити" менее года назад.
Как сообщает Mirror, 28-летний не входит в планы синих на следующий сезон.
Издание отмечает, что на место Дринкуотера "Челси" хочет приобрести полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери.
Как сообщает Mirror, 28-летний не входит в планы синих на следующий сезон.
Издание отмечает, что на место Дринкуотера "Челси" хочет приобрести полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери.
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