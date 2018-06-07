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Дэниел Дринкуотер покинет "Челси"

Лондонский "Челси" готов продать полузащитника Дэниела Дринкуотера, который был куплен у "Лестер Сити" менее года назад.

Как сообщает Mirror, 28-летний не входит в планы синих на следующий сезон.

Издание отмечает, что на место Дринкуотера "Челси" хочет приобрести полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери.
Теги: Дринкуотер Челси
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