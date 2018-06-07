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Роландо Маран возглавил "Кальяри"

Пресс-служба "Кальяри" сообщила, что клуб возглавил бывший тренер "Кьево" Роландо Маран.

Соглашение между сторонами рассчитано до 2020 года.
Теги: Кальяри
Сегодня, 15:25
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№1 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 16:19) #
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Может что-то изменится...
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