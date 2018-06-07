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Деле Алли: я всем доволен в "Тоттенхэме", но никогда не говори "никогда"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли рассказал о своем будущем в английском клубе.

"Я счастлив в "Тоттенхэме". У меня еще несколько лет по контракту. У нас молодая команда, которую тренирует молодой специалист. Мы выступаем на новом стадионе. Это отличное место, чтобы реализовывать себя. Все видят, как развивается наш клуб.

Но, как говорится, никогда не говори "никогда", - цитирует футболиста Sky Sports.

Теги: Алли
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