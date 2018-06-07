Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4372
Ситуация на юго-востоке Украины 119584
КБ-Гостевая 26719
Зенит 104686
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 47
Ростовские футбольные новости 549
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 1
Mузыка 5722

Новости партнеров

"Реал" готов выплатить 100 млн евро отступных за Яна Облака

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак может продолжить карьеру в "Реале", сообщает A Bola.

Как утверждает источник, "сливочные" готовы выплатить "матрасникам" 100 млн евро отступных.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" и Облак не могут договориться об условиях нового соглашения. Интерес к голкиперу проявляют "Ливерпуль" и "Арсенал".
Теги: Облак Атлетико Реал
Сегодня, 15:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.