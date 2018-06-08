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Роберт Левандовски может стать игроком "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", передает calciomercato.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Ювентус", "Челси" и "ПСЖ". Сам игрок желает перейти в "Реал".

В минувшем сезоне Левандовски провел 48 матчей в составе "Баварии" и забил 41 гол.
Теги: Левандовски Бавария Манчестер Юнайтед Трансферы
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