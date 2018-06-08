Роберт Левандовски может стать игроком "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", передает calciomercato.Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Ювентус", "Челси" и "ПСЖ". Сам игрок желает перейти в "Реал".В минувшем сезоне Левандовски провел 48 матчей в составе "Баварии" и забил 41 гол.