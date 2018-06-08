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"Арсенал" интересуется защитниками "Ювентуса" Ругани и Бенатия

По информации Calciomercato, "Арсенал" намерен приобрести сразу двух центральных защитников "Ювентуса".

Лондонцы планируют подписать Мехди Бенатия и Даниэле Ругани. Английский клуб уже контактировал с туринцами относительно возможных переходов игроков.

На 31-летнего марокканца также претендуют дортмундская "Боруссия" и "Марсель".
Теги: Бенатиа Ругани Арсенал
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