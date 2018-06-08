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"Челси" поборется с "Барселоной" за Клемана Лангле

По информации France Football, центральный защитник "Севильи" Клеман Лангле попал в сферу интересов "Челси".

За трансфер 22-летнего француза лондонцам предстоит побороться с "Барселоной"

Директор "Челси" Марина Грановская в среду провела предварительные переговоры с представителями Лангле, чьи отступные составляют 35 миллионов евро.
Теги: Лангле Челси Барселона
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