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Полузащитник "Гента" Саймон Мозес заинтересовал "Ливерпуль"

Вингер "Гента" Мозес Саймон, который через год может стать свободным агентом, привлек внимание "Ливерпуля".

Скауты мерсисайдцев неоднократно просматривали 22-летнего игрока сборной Нигерии в минувшем сезоне. Его трансфер оценивается в 11 миллионов евро.

В 29 матчах прошедшего чемпионата Бельгии Саймон забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Goal.com
Теги: Саймон Ливерпуль
Сегодня, 10:07
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