Полузащитник "Гента" Саймон Мозес заинтересовал "Ливерпуль"

Вингер "Гента" Мозес Саймон, который через год может стать свободным агентом, привлек внимание "Ливерпуля".Скауты мерсисайдцев неоднократно просматривали 22-летнего игрока сборной Нигерии в минувшем сезоне. Его трансфер оценивается в 11 миллионов евро.В 29 матчах прошедшего чемпионата Бельгии Саймон забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.