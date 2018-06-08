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"Порту" приобрел защитника молодежной сборной Бразилии Жоау Педру

Защитник "Палмейрас" Жоау Педру перебрался в "Порту".

21-летний бразилец подписал с португальским клубом контракт до 2023 года.

"Исполнилась моя мечта. В Бразилии многие игроки растут, желая перебраться в большой клуб из Европы. Я очень рад, что перешел в "Порту", - цитирует футболиста пресс-служба португальского клуба.
Теги: Порту
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