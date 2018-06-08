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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Порту" приобрел защитника молодежной сборной Бразилии Жоау Педру
Защитник "Палмейрас" Жоау Педру перебрался в "Порту".
21-летний бразилец подписал с португальским клубом контракт до 2023 года.
"Исполнилась моя мечта. В Бразилии многие игроки растут, желая перебраться в большой клуб из Европы. Я очень рад, что перешел в "Порту", - цитирует футболиста пресс-служба португальского клуба.
21-летний бразилец подписал с португальским клубом контракт до 2023 года.
"Исполнилась моя мечта. В Бразилии многие игроки растут, желая перебраться в большой клуб из Европы. Я очень рад, что перешел в "Порту", - цитирует футболиста пресс-служба португальского клуба.
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