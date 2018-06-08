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"Удинезе" возглавил 36-летний Хулио Веласкес

Новым главным тренером "Удинезе" назначен 36-летний Хулио Веласкес, сообщает пресс-служба клуба.

Он стал первым специалистом, рожденным в 1980-е, который возглавил клуб серии А.

На данном посту Веласкес сменил Игора Тудора.
Теги: Удинезе
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