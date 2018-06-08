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"Кристал Пэлас" просит у "Тоттенхэма" за Вилфрида Заа 70 млн фунтов

"Тоттенхэм" может отказаться от покупки вингера "Кристал Пэлас" Вилфрида Заа, сообщает Sky Sports.

"Стекольщики" запросили за игрока 70 млн фунтов. "Шпоры" не готовы платить такую сумму за ивуарийца.

В 29 матчах завершившегося чемпионата Англии Заа забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи
Теги: Заа
Сегодня, 11:51
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4
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№4 Написал: Илья Варкодов (Сегодня, 12:42) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 8.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:29) #
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online

Цитата: SergioV
Такое ощущение, что цены раз в 5 выше здравого смысла...

Или же денежная масса "слегка" увеличилась и все держится на заклинаниях...
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 12:23) #
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  •  (2)

Цитата: SergioV
Такое ощущение, что цены раз в 5 выше здравого смысла...

А главное, финансовый фейрплей-то как работает! Прям сплошное равноправие клубов в Европе началось с ним!


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 11:59) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Такое ощущение, что цены раз в 5 выше здравого смысла...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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