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"Вильярреал" подписал нападающего сборной Камеруна Токо-Экамби

Форвард "Анже" Карл Токо-Экамби перешел в "Вильярреал", сообщает официальный сайт испанской команды.

25-летний игрок сборной Камеруна подписал контракт с "Желтой субмариной" на пять лет.
Теги: Вильярреал
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