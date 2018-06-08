С сезона 2019/20 в АПЛ будет введена 2-недельная зимняя пауза

В английской премьер-лиги будет введена зимняя пауза, начиная с сезона-2019/20.Двухнедельный перерыв будет проводиться в феврале каждого года, на этот период будет растянут один тур. Пять матчей будут сыграны на выходных первой недели, оставшиеся пять – в уик-энд второй недели.Пятый раунд Кубка Англии будет сдвинут на середину недели, при этом переигровки на этой стадии будут отменены.Футбольная Ассоциация Англии пошла на это решение, полагая, что это поможет футболистам подходить к важным турнирам сборных более отдохнувшими.