"Арсенал" контактировал с "Ювентусом" насчет Бенатия и Ругани

"Арсенал" намерен приобрести сразу двух центральных защитников "Ювентуса".Лондонцы планируют подписать не только Медхи Бенатия, но и Даниэле Ругани. Английский клуб уже контактировал с туринцами относительно возможных переходов игроков.Уход Бенатия из "Ювентуса" более вероятен из-за плохих отношений с главным тренером Массимилиано Аллегри.Ранее стало известно, что на 31-летнего марокканца также претендуют дортмундская "Боруссия" и "Марсель".