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"Арсенал" контактировал с "Ювентусом" насчет Бенатия и Ругани

"Арсенал" намерен приобрести сразу двух центральных защитников "Ювентуса".

Лондонцы планируют подписать не только Медхи Бенатия, но и Даниэле Ругани. Английский клуб уже контактировал с туринцами относительно возможных переходов игроков.

Уход Бенатия из "Ювентуса" более вероятен из-за плохих отношений с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Ранее стало известно, что на 31-летнего марокканца также претендуют дортмундская "Боруссия" и "Марсель".

Sports.ru
Теги: Ювентус
Вчера, 22:45
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