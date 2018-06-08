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Форвард "Зари" Фрейтас перешел в "Аль-Насри"

Нападающий луганской "Зари" продолжит карьеру в "Аль-Насри" из ОАЭ.

Детали перехода 22-летнего бразильца в клуб из Дубая не уточняются.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Спартак".
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