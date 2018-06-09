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Усэйн Болт: при Моуринью "Манчестер Юнайтед" показывает слишком скучный футбол

Легкоатлет Усэйн Болт, болеющий за "Манчестер Юнайтед", поделился мнением об игре команды под руководством Жозе Моуринью.

"Мы неплохо начали, но потом стали скучными. Мне это не нравится. Я привык к тому, что "Манчестер Юнайтед" играет в атакующий футбол.

Мне кажется, Моуринью слишком зациклен на защите. Но "Манчестер" не должен так играть, это не наш стиль", - цитирует Болта Goal.com
Теги: Манчестер Юнайтед
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