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"Ювентус" рассматривает возможность приобретения Роналду

Как сообщает Marca, руководство "Ювентуса" рассматривает варианты приобретения Криштиану Роналду.

На португальца также претендуют другие европейские топ-клубы, включая "ПСЖ", "Баварию" и "Манчестер Сити".

Ранее стало известно, что Роналду принял окончательное решение об уходе из "Реала".
Теги: Ювентус Роналду
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