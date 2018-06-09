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Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Эрнесто Вальверде приобретение двух футболистов

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде получил гарантию, что в следующем сезоне в его команде будут форвард Антуан Гризманн из "Атлетико" и защитник Клеман Лангле из "Севильи" , сообщает As..

После возвращения из отпуска Вальверде провел встречу со спортивным директором клуба Пепом Сегурой и техническим секретарем Роберто Фернандесом. Во время общения Сегура заверил тренера, что оба игрока перейдут в "Барселону" .
Теги: Барселона
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