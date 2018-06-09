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"Реал" интересуется тренером сборной Бразилии Тите

По информации O Globo "Реал" может пригласить наставника сборной Бразилии Тите на пост главного тренера.

По информации издания, соглашение Тите с Базильской конфедерацией футбола заканчивается после чемпионата мира в России. Специалист намерен принять решение по продолжению контракта после мирового первенства.

Агент Тите отказался комментировать эту информацию.
Теги: Реал Тите
Сегодня, 12:34
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2
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
хоть Карпина пригласи с таким составом

не нужно.
у Валеры Навас сразу на левом фланге играть будет.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 12:48) #
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  •  (1)
online

хоть Карпина пригласи с таким составом
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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