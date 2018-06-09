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"Арсенал" и "Вест Хэм" претендуют на Рафинью Алькантару

Полузащитник Рафинья Алькантара может продолжить карьеру в Англии, сообщает Football Italia.

К игроку "Барселоны", который провел минувший сезон в аренде в "Интере", есть интерес со стороны "Арсенала" и "Вест Хэма".

Стоимость трансфера оценивается в 35 миллионов евро.
Теги: Рафинья Арсенал Вест Хэм
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