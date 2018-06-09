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"Реал" будет рассматривать предложения по Роналду от 200 млн евро

Мадридский "Реал" готов продать португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает El Mundo.

Согласно данным издания, в контракте 33-летнего португальца прописана сумма отступных в размере 1 млрд евро. Однако руководство мадридского клуба готово отпустить игрока за предложение в районе 200 млн евро.

Контракт Роналду с"Реалом" завершится 30 июня 2021 году.
Теги: Роналду
Сегодня, 13:06
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5
(1)
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В пендосию/Китай за такое бабло. Даже епанутый мю тормознет, его красная цена сейчас 100 лямов и то с учётом взорванного рынка


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 13:30) #
  • 0
  •  (6)
online

Означенная сумма очень унизительна для Роналду. Ведь он - бесценен.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
уходить Крису надо.
Зидан показал, как это нужно делать, и оказался прав.
Закончит КриРо с футболом- останется Легендой.
Останется в футболе -больно будет смотреть на увядающего бриллиантового Гения, переходящего из Реала в Хетафе- Алавес- Малагу.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 13:26) #
  • -2
  •  (2)

за Игнаша тогда можно 400 лямов требовать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:13) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он уже в этом году сдавать начал,поиграет ещё года 2, ну и смысл за такие деньги его покупать. На футболках 200 лимонов не отбить.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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