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Жоау Канселу в ближайшее время перейдет в "Ювентус"

По данным Football Italia, "Ювентус" близок к приобретению защитника" Валенсии" Жоау Канселу.

Отмечается, что Канселу уже согласовал контракт с туринским клубом, где он будет получать 2.5 млн евро в год.

Португальский футболист последний год провел в "Интере" на правах аренды.
Теги: Канселу Ювентус
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