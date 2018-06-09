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Со следующего сезона во Франции введут четвертую замену
Профессиональная лига Франции объявила о том, что со следующего сезона будет введена четвертая замена в матчах лиги 1, лиги 2 и Кубка лиги.
Как сообщает пресс-служба организации, 7 июня была принята поправка в регламент соревнований, позволяющая проводить четвертую замену в дополнительное время.
Изменения коснутся в первую очередь матчей Кубка лиги, а также стыковых матчей в конце сезона в первых двух дивизионах Франции.
Как сообщает пресс-служба организации, 7 июня была принята поправка в регламент соревнований, позволяющая проводить четвертую замену в дополнительное время.
Изменения коснутся в первую очередь матчей Кубка лиги, а также стыковых матчей в конце сезона в первых двух дивизионах Франции.
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