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Официально: трансфер Набиля Фекира в "Ливерпуль" сорвался, игрок остаётся в "Лионе"

Пресс-служба "Лиона" сообщила о прекращении переговоров с "Ливерпулем" о трансфере полузащитника Набиля Фекира.

"Клуб сообщает, что переговоры с "Ливерпулем" не увенчались успехом, "Лион" ставит точку в этих переговорах.

Поскольку мерсисайдский клуб был приоритетным вариантом игрока и у него больше нет предметы предложений, удовлетворяющих его интересам, Фекир остается в клубе на следующий сезон", – сказано в заявлении "Лиона" на официальном сайте клуба.
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