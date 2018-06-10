"Тоттенхэм" отказался от трансфера Заа. "Кристал Пэлас" запросил за него свыше 70 млн фунтов

"Тоттенхэм" отказался от идеи приобретения полузащитника "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа."Пэлас" потребовал за 26-летнего ивуарийца более 70 миллионов фунтов, и "шпоры" сочли такую сумму завышенной.В 29 матчах минувшего чемпионата Англии Заа забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.Кроме того, "Тоттенхэм" вступил в борьбу за хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша, на которого претендуют еще пять клубов.Переход 22-летнего англичанина оценивается в 25-30 миллионов фунтов. Стартовое предложение "шпор" составит 15 миллионов.В 30 матчах минувшего розыгрыша в чемпионшипе на счету Грилиша 3 гола и 6 результативных передач.