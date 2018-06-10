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"Лион": категорически опровергаем информацию о переходе Фекира в "Ливерпуль"

"Лион" выступил с опровержением появившейся в СМИ информации о том, что полузащитник Набиль Фекир переходит в "Ливерпуль".

Ранее стало известно, что 24-летний хавбек сегодня должен пройти медосмотр перед завершением сделки.

"Информация о трансфере Набиля Фекира не соответствует действительности. "Лион" категорически опровергает недостоверную информацию, распространенную многими СМИ о переходе Фекира в "Ливерпуль".

Во время трансферного окна каждый мельчайший слух зачастую преподносят как правду, однако "Лион" напоминает, что достоверной является только информация, представленная на официальном сайте", – говорится в заявлении французской команды.

Sports.ru
Теги: Лион
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