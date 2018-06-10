Гарет Бэйл отказал "Баварии" и может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл отказался от перехода в "Баварию".По информации издания, мюнхенский клуб рассматривал кандидатуру валлийца в качестве замены Арьену Роббену, однако форвард не заинтересован в трансфере в "Баварию".Отмечается, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для Бэйла является Английская премьер-лига (АПЛ), где к нему проявляет интерес "Манчестер Юнайтед", готовый заплатить за переход игрока €85 млн.28-летний нападающий перешел в стан "сливочных" в 2013 году. В составе команды он четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов.