Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4434
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ситуация на юго-востоке Украины 119609
Ростовские футбольные новости 551
КБ-Гостевая 26738
Чемпионат мира 2018 10
Я болею за "Енисей"! 0

Новости партнеров

Гарет Бэйл отказал "Баварии" и может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл отказался от перехода в "Баварию".

По информации издания, мюнхенский клуб рассматривал кандидатуру валлийца в качестве замены Арьену Роббену, однако форвард не заинтересован в трансфере в "Баварию".

Отмечается, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для Бэйла является Английская премьер-лига (АПЛ), где к нему проявляет интерес "Манчестер Юнайтед", готовый заплатить за переход игрока €85 млн.

28-летний нападающий перешел в стан "сливочных" в 2013 году. В составе команды он четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов.

"Газета.ру"
Теги: Бэйл Манчестер Юнайтед
Сегодня, 23:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.