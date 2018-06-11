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Месси о своих проблемах с налогами: это был заказ из Мадрида

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вспомнил, как он столкнулся с претензиями со стороны налоговых служб Испании.

"Тот год получился для меня сложным. Проблемы с казначейством. Было непросто.

Я не впадал в депрессию, но то, как атаковали меня, как высказывались обо мне, моей семье, отце, близких… Было очень трудно.

В особенности это касается Мадрида. Я чувствовал, что меня открыто атакуют. К счастью, меня поддерживали люди в Барселоне, в Каталонии, здешние журналисты, и это делало меня чуть более спокойным.

Думаю, это был заказ. Атаковать меня, уязвить меня, использовать момент слабости, пока мы проходили через то, что творилось. Я прошел это, потому что понимал, что это исходит из Мадрида", – сказал футболист в интервью барселонской газете Sport.
Теги: Месси
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